Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş küresel piyasaları da etkilemeye devam ediyor.





Bu kapsamda yaşanan gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiği belirtildi.





Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sonrası brent petrol fiyatları yükselişe geçti.



Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sonrası brent petrol fiyatları yükselişe geçti.

Brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda çarşamba günü itibarıyla 109,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Gün içinde en yüksek 109,70 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 16.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,96 artışla 109,13 dolar oldu.

