Brent petrole Fed dopingi: Akaryakıt fiyatlarına dev zam beklentisi





.Brent petrol, ABD ham petrol stoklarındaki büyük düşüşün ardından primlerini artırırken, Fed’in daha yavaş bir faiz oranı artışı beklentisi emtiaları fiyatlarını harekete geçirdi.





ABD ham petrolü 99 dolara yaklaşırken, Brent petrol de 107 doları aştı.





Türkiye'de ise dolar kuru 17,90 TL'yi görürken, Fed kararı sonrası düşmesi beklendi ancak, düşüş göstermeyen dolara 17,88 TL civarında işlem görüyor.





Hem Brent petroldeki yükseliş hem de dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına beklenen dev indirimleri boşa çıkarıyor.





En son pazartesi günü hem benzine hem de motorine dev indirim gelmişti.





ABD'de ise ham petrol stokları Mayıs sonundan bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, ihracat rekor seviyeye yükseldi.





ABD ham petrolü ile Brent petrol arasındaki fark, Rusya'daki akışlardaki azalmanın Avrupa piyasasında sıkışmayı artırmasıyla genişlemeye devam ediyor.