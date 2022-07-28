Samanyolu Haber /Gündem / Brent petrole Fed dopingi: Akaryakıt fiyatlarına dev zam beklentisi /28 Temmuz 2022 09:02

Brent petrole Fed dopingi: Akaryakıt fiyatlarına dev zam beklentisi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışlarının hızının bir noktada yavaşlayacağını belirtmesi tüm emtia sınıflarında olduğu gibi petrolde de prim getirdi.

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.Brent petrol, ABD ham petrol stoklarındaki büyük düşüşün ardından primlerini artırırken, Fed’in daha yavaş bir faiz oranı artışı beklentisi emtiaları fiyatlarını harekete geçirdi.

ABD ham petrolü 99 dolara yaklaşırken, Brent petrol de 107 doları aştı.

Türkiye'de ise dolar kuru 17,90 TL'yi görürken, Fed kararı sonrası düşmesi beklendi ancak, düşüş göstermeyen dolara 17,88 TL civarında işlem görüyor.

Hem Brent petroldeki yükseliş hem de dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına beklenen dev indirimleri boşa çıkarıyor.

En son pazartesi günü hem benzine hem de motorine dev indirim gelmişti.

ABD'de ise ham petrol stokları Mayıs sonundan bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, ihracat rekor seviyeye yükseldi.

ABD ham petrolü ile Brent petrol arasındaki fark, Rusya'daki akışlardaki azalmanın Avrupa piyasasında sıkışmayı artırmasıyla genişlemeye devam ediyor.
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