Samanyolu Haber /Ekonomi / Brent petrolün varil fiyatı 8 Ocak 2020'den bu yana ilk kez... /25 Şubat 2021 00:27

Brent petrolün varil fiyatı 8 Ocak 2020'den bu yana ilk kez...

Brent petrolün varil fiyatının 8 Ocak 2020'den bu yana ilk kez varil başına 67 doların üzerine çıktığı belirtildi.

Brent petrolün varil fiyatı 8 Ocak 2020'den bu yana ilk kez...

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 8 Ocak 2020'den bu yana ilk kez varil başına 67 doların üzerine çıktı.

Kuzey Denizi Brent tipi ham petrolün nisan vadeli işlemlerinin fiyatı yüzde 2.68 artarak varil başına 67.12 dolara, mayıs vadeli işlemlerinin fiyatı yüzde 2.45 artışla varil başına 66.06 dolara çıktı.

WTI ham petrolünün nisan vadeli işlemlerinin fiyatı ise yüzde 2.27 artarak varil başına 63.07 dolara yükseldi.

Daha önce ABD Enerji Bakanlığı, ülkedeki petrol üretiminin geçen hafta ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye düştüğünü, bir hafta önce 10.8 milyon varil olan üretimin 9.7 milyon varile gerilediğini duyurmuştu.
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