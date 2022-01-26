Samanyolu Haber /Ekonomi / Brent petrolün varil fiyatı 86.98 doları gördü /26 Ocak 2022 11:03

Brent petrolün varil fiyatı 86.98 doları gördü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,98 dolardan işlem görüyor.

SHABER3.COM

Dün 88.37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87.18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.22 azalışla 86.98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 85.30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi gerçekleşen kar satışları etkili oldu.
Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da devam eden gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması fiyatların aşağı düşüşünü kısıtlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Uzmanlar, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle, Fed kararının ardından petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 872 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki beklenenden fazla düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya başladığı algısına yol açarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 87.06 ile 87.13 dolar aralığının direnç, 86.85 ile 86.71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brent petrolün varil fiyatı 86.98 doları gördü Sonraki Haber >>

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:13