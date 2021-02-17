Samanyolu Haber /Ekonomi / Brent petrolün varil fiyatı yükselişe geçti /17 Şubat 2021 23:04

Brent petrolün varil fiyatı yükselişe geçti

ABD'de etkili olan soğuk hava nedeniyle petrol üretiminde yaşanan arz kesintisinin Brent petrolün varil fiyatına yansıdığı belirtildi.

Brent petrolün varil fiyatı yükselişe geçti

ABD'de dondurucu soğukların neden olduğu arz kesintisinin etkisiyle Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,41 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 63,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 16.18 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 1,67 artışla 64,41 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,88 dolardan alıcı buldu.

En son geçen yıl 22 Ocak'ta 64,58 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 64,74 dolara kadar yükseldi. WTI ham petrolün varili ise 61,26 dolara kadar çıktı.

Fiyatlardaki artışta, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinde kış koşulları nedeniyle yaşanan arz kesintisi etkili oldu.
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