Samanyolu Haber /Ekonomi / Brent petrolün varili 43,61 dolara yükseldi /31 Temmuz 2020 10:43

Brent petrolün varili 43,61 dolara yükseldi

Korona öngörüleri olumsuz etkiledi: Brent petrolün varili 43,61 dolardan işlem görüyor.43,80 dolara kadar çıkan ve günü 42,94 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 43,61 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda 40,23 dolardan alıcı buldu.

SHABER3.COM

Piyasa beklentisi stokların 360 bin varil artacağı yönünde olsa da, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD’nin ticari ham petrol stokları sert düşüş göstererek geçen hafta 10,6 milyon varil azaldı. EIA verileri, ABD’de petrol talebinin artmaya başladığını gösterirken, fiyatlarda da kısa süreli yükselişe neden oldu.

Dünya genelinde korona virüsü vaka sayısında görülen artışın, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek uzun dönemde fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin yanında, Brent petrolde teknik olarak 44,04 ile 46,46 dolar aralığının direnç, 41,62 ile 39,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brent petrolün varili 43,61 dolara yükseldi Sonraki Haber >>

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:51