Brexit ayrıcalığı bitiriyor : İngiltere vatandaşları AB sınırlarından nasıl geçecek ?





Başbakan Boris Johnson'un artık yıl sonuna çok az bir süre kalmışken Birleşik Krallık vatandaşlarının yeni yıldan itibaren sınır kapılarında saatlerce beklemeyeceği bir çözüm bulabilmek için AB ile bir anlaşma arayışında olduğu anlaşılıyor.





Habere göre İngiltere hükümetinin önerisi, Birleşik Krallık vatandaşlarının Brexit sonrasında AB havaalanları ve Eurostar istasyonlarında AB üyesi ülkelerin pasaportlarını taşıyanların kullandığı otomatik kapılardan geçmeye devam etmesi.





Böylelikle Birleşik Krallık vatandaşları, ülkeleri AB'den ayrıldıktan sonra da "diğer dünya ülkeleri" vatandaşları ile beraber uzun pasaport kontrol kuyruklarında beklememiş olacaklar. Yapılan araştırmalara göre, ek pasaport kontrolleri Britanya pasaportlulara, AB ülkelerine seyahatlerinde fazladan 1 saat kaybettirebilir.





Konu, iki taraf arasında hala devam eden ticaret ve güvenlik müzakerelerinde gündeme getirildi ve İngiltere hükümeti hızlı geçiş hakkının korunması istemini tek tek bazı üye ülkelere de bildirdi.



