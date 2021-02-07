Samanyolu Haber /Dünya / Brexit etkisi: İngiltere'de neredeyse diş doktoru kalmadı /07 Şubat 2021 15:33

Brexit etkisi: İngiltere'de neredeyse diş doktoru kalmadı

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamaların yanı sıra Brexit nedeniyle Avrupa Birliği vatandaşı diş hekimlerinin günden güne ülkeden ayrılmasıyla diş tedavisi sıkıntısı tehlikeli boyutlara ulaştı.

SHABER3.COM

Bağımsız Hasta Gözeticileri (Healthwatch) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin dört bir yanında insanların diş tedavisi almak için Ulusal Sağlık Hizmeti'ne (NHS) müracaat ettiği ancak yanıt alamadığı belirtildi.

?2020'de diş tedavisiyle ilgili çağrı ve şikayetlerde yüzde 452 artış

Hastaların diş tedavisi alamamalarının ağız kanserinde artışa yol açabileceğine, bunun da ülkenin yakın gelecekte gizli bir ulusal diş hekimliği krizi tehlikesiyle karşı karşıya kalma riskini artırdığına işaret edilen açıklamada, 2020’de diş tedavisiyle ile ilgili çağrı ve şikayetlerin sayısının yüzde 452 arttığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Healthwatch Ulusal Direktörü Imelda Redmond, "Pandemiden bu yana ülkenin her yerinden insanların diş tedavisine erişim sıkıntılarını duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Redmond, ülke çapında 2021 Nisan'a kadar acil diş bakımı merkezleri kurulduğunu, ancak tedavilerin sınırlı olduğunu ve hastaların dişlerini kurtaracak tedaviler yerine diş çekimi önerildiğini aktardı. Imelda Redmond, özel muayenehanelerin ise aşırı pahalı olması nedeniyle toplumun büyük kesiminin diş tedavisi almakta sıkıntı çektiğini bildirdi.

Diş Hekimleri Derneği Başkanı Neil Carmichael ise istihdam krizinin tedaviye erişim sorununu daha da artırdığını belirtti.

Carmichael şöyle konuştu:

"Büyük bir işe alım sorunumuz var ve bu Kovid-19 sayesinde daha da büyüyecek. Diş hekimliği okullarının sayısının iki kat artması gerekiyor. Ve Brexit’in sonuçları da gün yüzüne çıkıyor, çünkü çok sayıda diş hekimi AB'den geliyordu. Bazıları geri dönüyor ve pek çoğu buraya artık gelmiyor. Bu nedenle diş hekimlerinin serbest dolaşımı ve çalışma izni sorunlarının kalkması için karşılıklı tanınmayı genişletmemiz gerekiyor."
Ülkede, Mart 2020'de karantinanın başlamasının ardından 8 Haziran 2021’e kadar diş hekimliği muayenehaneleri kapatılmıştı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brexit etkisi: İngiltere'de neredeyse diş doktoru kalmadı Sonraki Haber >>

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Böyle soğuk olur mu?

Böyle soğuk olur mu?

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:30