Samanyolu Haber /Dünya / Brexit için anlaşma umudu /02 Kasım 2020 12:27

Brexit için anlaşma umudu

İngiltere 1 Ocak 2021'de resmen Avrupa Birliği'ne veda etmiş olacak. Piyasaların yakından takip ettiği Brexit müzakerelerinde balıkçılık faslında bir anlaşma umudu belirdi.

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Bloomberg'e konuşan ve görüşmelerin Avrupa Birliği (AB) tarafı hakkında bilgisi olan iki yetkiliye göre, her iki tarafın da kasım ayı ortalarında belirlenen süreye kadar anlaşma sağlanabilir. İngiltere balık avlanma alanlarını AB teknelerinin girişine açabilir.

İngiltere'nin önemli bir talebi olan denizlerinin kontrolünü geri kazanmasına imkân tanıyacak ve ülkenin balıkçılık endüstrisinin şu anda olduğundan daha fazlasını avlamasının önünü açacak.

Ancak AB teknelerine tahsis edilen kesin kotalar hakkındaki kararların ileri bir tarihe ertelenmesi de ihtimal dahilinde. Bu durum gelecekte avlanan balıkların nasıl paylaşılacağına dair herhangi bir anlaşmazlığın daha geniş bir anlaşmayı baltalamayacağı anlamına geliyor.

BALIKÇILIĞIN SİYASET ÜZERİNDE AĞIRLIĞI VAR

Balıkçılık, Avrupa’da ekonomilerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen, İngiltere ve Fransa için siyasi etkiye sahip sektörlerden biri olarak öne çıkıyor.

AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri üzerinde balıkçılık konusunda anlaşmaya varılması şartıyla daha geniş bir anlaşma yapmasına rağmen bu faslı anlaşmanın en büyük engellerinden biri hâline geldi.
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