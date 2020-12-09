Samanyolu Haber /Dünya / Son üç hafta! /09 Aralık 2020 11:06

Son üç hafta!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) müzakerelerinde aylardır mutabakata varılamayan başlıkları konuşmak için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bugün akşam yemeğinde buluşacak.

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Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticaret anlaşması müzakerelerin ihtilaflı başlıklara çözüm bulmak için sadece üç hafta kaldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün akşam yemeğinde mutabakat arayacağı belirtiliyor.

Bir AB yetkilisi ve iki diplomatın Reuters'a verdiği mülakata göre, AB'nin Başmüzakerecisi Michel Barnier, birliğin bakanları ile yaptığı toplantıda ticari ilişkilerde yıl sonunda iki tarafın da yola anlaşma sağlanmadan devam etmesinin daha ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

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İrlanda Başbakanı Micheal Martin bir gelişme olmaması durumunda 10-11 Aralık tarihlerinde Brüksel'de toplanan AB liderlerinin acil durum planlarını görüşmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Johnson, iki tarafın “anlaşma yapmamayı” kabul etmek zorunda kalabileceği ikazında bulundu.

Resmi olarak ocak ayında AB'den ayrılan İngiltere, AB tek pazarında ve Gümrük Birliği'nde kaldığı bir geçiş dönemi içerisindeydi. Bu süre tam olarak 31 Aralık 2020'de sona erecek.

Sürenin bitimine kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık ticareti kapsayacak olan anlaşmanın olmaması durumunda işletmeler gümrük ve kota uygulamalarından ağır darbe alacak.
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