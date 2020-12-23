Samanyolu Haber /Dünya / Brexit için son turlar /23 Aralık 2020 10:19

Brexit için son turlar

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) şartlarını belirleyecek müzakerelerde henüz tam mutabakata varılamadı.

SHABER3.COM

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında 9 aydır devam eden müzakerelerde Brexit sonrası ticaret anlaşması hâlâ belirsizliğini koruyor.

İngiltere Başbakan Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen pazartesi ve salı günü ay sonu gelmeden bir anlaşmaya varabilmek için birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ TARAF SON DOKUNUŞ İÇİN HAZIR

Müzakereler Brüksel’de devam ederken AB Başmüzakerecisi Michel Barnier iki tarafın da son dokunuşu yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ticaret anlaşması için görüşmeler genelde iki ana konu üzerinden yürüyor: AB teknelerinin İngiltere karasularına erişimi ve İngiltere'nin bu erişimi gelecekte engellemesi durumunda AB'nin muhtemel misilleme tarifeleri.

Barnier dün AB üyesi 27 ülkenin temsilcilerine yaptığı konuşmada, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve İngilizler balıkçılık konusunda taviz verdiği takdirde anlaşmanın Noel’den önce gerçekleşebileceğini belirtmişti.
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