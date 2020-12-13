Samanyolu Haber /Dünya / Brexit konusunda anlaşma sağlandı /13 Aralık 2020 16:09

Brexit konusunda anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık'ın arapsaçına dönen ayrılık süreci Brexit'te kritik bir gelişme yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit görüşmelerinin devam etmesi konusunda hemfikir olduklarını duyurdu.

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Arapsaçına dönen Brexit sürecinde bugün hassas bir dönemeçten geçildi… İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki taraf da bu hafta sona erecek görüşmelere ekstra süre verilmesi konusunda hemfikir olduklarını duyurdu.

Sabah gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında Johnson ve von der Leyen, “tükenmişlik” ve kaçırılan son tarihlere rağmen müzakere görüşmelerinin devam etmesi gerektiği konusunda görüş verdi.

Yapılan açıklamada, “Bu sabah çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Birçok büyük çözülmemiş konuyu görüştük. Müzakere eden ekiplerimiz son dönemde gündüz gece çalışıyor. Bir yılı aşkın müzakerelerde tükenmişliğe rağmen ekstra bir mil daha gitmenin bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Müzakere ekiplerimizin görüşmelere devam etmesi ve bu geç süreçte bile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyoruz” denildi.

Avrupa Birliği’nden Ocak ayında ayrılan fakat 31 Aralık’a kadar gayrıresmi AB üyesi olan Britanya, bu geçiş sürecinde AB’nin gümrük birliğinde yer aldı.

Fakat Brexit ile birlikte Birleşik Krallık’ın bloktan ayrılması Avrupa ekonomilerine büyük darbe vurması bekleniyor. Dolayısıyla taraflar ticaret ve gümrük konusunda bir anlaşmaya varmak için çabalıyor.
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