Brexit Londra'yı vurdu: Birinciliği Amsterdam’a kaptırdı

BBC’nni aktardığına göre, Brexit gerçekleştikten sonra İngiltere’nin artık bir AB ülkesi olmamasına göre düzenlenen yeni kurallar uyarınca, Avrupa hisseleri satın almak isteyen AB merkezli bankalar artık işlemlerini eskisi gibi Londra üzerinden yapamayınca, Londra’daki alışveriş hacmi ve Londra merkezli finans şirketlerinin komisyonlarında düşüşler yaşandı.





İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, AB’ye “Londra’yı devre dışı bırakmayın” çağrısı yaptı. Andrew Bailey Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB’nin İngiltere’yi mali piyasalardan dışlamayı planladığına dair belirtiler görüldüğünü söyledi.





Bailey, Londra piyasasının mali kurallara ilişkin bir anlaşmaya varılmasını istediğini ancak bunun Brüksel tarafından dikte edilmesini kabul edemeyeceğini söyledi.





İngiltere Merkez Bankası Başkanı’na göre, AB’nin şu ana kadarki talepleri de makul değil. Brexit ticaret kurallarının yılbaşında yürürlüğe girmesinden beri, finans sektöründeki kuralları uyumlu hale getirmek ya da ekivalans/eşdeğerlilik sağlamak amacıyla görüşmeler yapılıyor. Her iki taraf da İngiltere ve AB’nin birbirinin kurallarını tanıyıp kabul edeceği bu “eşdeğerlilik” rejimi üzerinde Mart ayına kadar uzlaşmayı hedefliyor.