Brexit sonrası binlerce AB vatandaşı İngiltere'den geri çevrildi

İngiliz hükümeti tarafından yayınlanan yeni verilere göre, 2021'in ilk çeyreğinde 3 bin 294 AB vatandaşının İngiltere'ye girişi engellendi. Euronews'te yer alan habere göre geçtiğimiz yıl aynı dönemde İngiltere'ye kabul edilmeyen AB vatandaşı sayısı 500'den azdı.





Uzmanlar, seyahat oranlarının artmasına rağmen kabul edilmeme oranının yükselişini Brexit'e bağlıyor. Covid-19 kısıtlamalarının da bunda etkisi olabileceği belirtiliyor.





Serbest dolaşımın sonu





Brexit sonrası kurallar AB vatandaşlarının İngiltere'yi vizesiz ziyaret etmelerine izin verirken, Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü (IPPR) yardımcı direktörü Marley Morris, AB vatandaşlarının İngiliz sınırlarından uzaklaştırılmasının "serbest dolaşımın sonunun" etkisi olduğunu kaydetti.





Euronews'e konuşan Morris, serbest dolaşımın sona ermesiyle AB vatandaşlarının İngiltere sınırında Brexit'ten sonra beklediklerinden daha derin bir incelemeyle karşı karşıya olduklarını söyledi.





Moris, "Serbest dolaşım sona ermeden önce, pek çok kısıtlama yoktu ve neden geldiğinizi gerekçelendirmek zorunda değildiniz; ancak şimdi insanlar geliyor ve reddediliyorlar çünkü sınır kontrolünün bir kısmında şüphe var. Yerleşmeye, çalışmaya veya başka bir şekilde geçici izin koşullarını bozmaya geliyor olabilirler. Sanırım öyle görünüyor. İnsanlar geliyor ve her ne sebeple olursa olsun, Birleşik Krallık'a sadece ziyaret amacıyla değil, çalışmak için geldiklerinden şüpheleniliyor." diye konuştu.