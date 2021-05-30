Samanyolu Haber /Dünya / Brexit sonrası binlerce AB vatandaşı İngiltere'den geri çevrildi /30 Mayıs 2021 09:48

Brexit sonrası binlerce AB vatandaşı İngiltere'den geri çevrildi

Brexit sonrası İngiltere sınırından geri çevrilen Avrupa Birliği vatandaşının sayısı ciddi oranda arttı.

SHABER3.COM

İngiliz hükümeti tarafından yayınlanan yeni verilere göre, 2021'in ilk çeyreğinde 3 bin 294 AB vatandaşının İngiltere'ye girişi engellendi. Euronews'te yer alan habere göre geçtiğimiz yıl aynı dönemde İngiltere'ye kabul edilmeyen AB vatandaşı sayısı 500'den azdı.

Uzmanlar, seyahat oranlarının artmasına rağmen kabul edilmeme oranının yükselişini Brexit'e bağlıyor. Covid-19 kısıtlamalarının da bunda etkisi olabileceği belirtiliyor.

Serbest dolaşımın sonu

Brexit sonrası kurallar AB vatandaşlarının İngiltere'yi vizesiz ziyaret etmelerine izin verirken, Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü (IPPR) yardımcı direktörü Marley Morris, AB vatandaşlarının İngiliz sınırlarından uzaklaştırılmasının "serbest dolaşımın sonunun" etkisi olduğunu kaydetti.

Euronews'e konuşan Morris, serbest dolaşımın sona ermesiyle AB vatandaşlarının İngiltere sınırında Brexit'ten sonra beklediklerinden daha derin bir incelemeyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Moris, "Serbest dolaşım sona ermeden önce, pek çok kısıtlama yoktu ve neden geldiğinizi gerekçelendirmek zorunda değildiniz; ancak şimdi insanlar geliyor ve reddediliyorlar çünkü sınır kontrolünün bir kısmında şüphe var. Yerleşmeye, çalışmaya veya başka bir şekilde geçici izin koşullarını bozmaya geliyor olabilirler. Sanırım öyle görünüyor. İnsanlar geliyor ve her ne sebeple olursa olsun, Birleşik Krallık'a sadece ziyaret amacıyla değil, çalışmak için geldiklerinden şüpheleniliyor." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brexit sonrası binlerce AB vatandaşı İngiltere'den geri... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:13:02