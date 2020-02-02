Brexit'in faturası Alman ekonomisine çıkabilir

Alman ekonomisi 2019 yılında son altı yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi ve resesyonun eşiğine kadar geldi.

Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre, gayrisafi yurt içi hasılada sadece yüzde 0,6 artış kaydedildi.





Brexit sürecinden en çok etkilenecek sektörlerin başında, yeni emisyon testlerinde yaşanan skandal ve elektirikli vasıtalar tartışmaları nedeniyle zaten krizden geçen Alman otomotiv sektörü olacak.





Amerikan'nın Sesi'nde yer alan habere göre İngilizlerin Almanya’dan yaptığı otomobil ithalatının yüzde 25 dolayında düşeceği, bunun Almanya’da 100 bin istihdamı doğrudan ya da dolaylı etkileyeceği belirtiliyor.





Tahminlere göre otomobil endüstrisi de tek başına 14 bin istihdamla en fazla zarar gören sektör olacak. Almanya’da üretilen her 7 otomobilden biri İngiltere’ye satılıyor.





Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla AB bütçesinde oluşacak 14 milyar Euroluk açığın kapatılmasında da Almanya’ya büyük pay düşecek. Almanya’nın AB kasasına yılda 3 ila 3.5 milyar Euro ek ödemede bulunması bekleniyor.





Brexit Britanya ile AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşım hakkının da sona ermesi anlamına geliyor. Bunun etkisinin turizm sektörüne yansıması bekleniyor. Uzmanlar İngitere’den Almanya’ya 2018’de 5,5 milyon turistin geldiğini, Brexit sonrasında yüzde 20’lik bir gerileme olacağını belirtiyor.





Brexit’in Almanya açısından olumlu yanı, dünyanın başlıca finans merkezlerinden Londra’daki bankaların bir bölümünün merkezlerini Frankfurt’a taşınma planları. Banka sektörü temsilcilerine göre, AB’nin olanaklarından faydalanmayı hedefleyen bankalar arasında Goldman Sachs ve Citigroup da var.





Başbakan Merkel, Frankfurt’u finansal merkez olarak daha da cazip kılmak için destek verileceğini duyurmuştu.





Emlak sektöründe ise, Brexit’in kiracıları üzen, emlak sahiplerini sevindiren bir etkisi var. Almanya son 3 yılda emlak ve konut yatırımında Avrupa’da zirveye oturdu.





Bankaların Frankfurt’a taşınma planları ve siyasi istikrar yatırımcıları Almanya’ya çekerken, Almanya’daki emlaklar Avrupa içinde en çok değer kazananlar oldu.





Emlak yatırımındaki artış kiralara olumsuz yansıdı. Avrupa’da en yüksek kira artışları Berlin, Frankfurt, Hamburg ve Münih gibi Alman kentlerinde tespit edildi.