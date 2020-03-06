Brexit'in İngiliz vatandaşlarına şimdilik maliyeti 4.6 milyar euro

Ulusal Denetim Ofisi bu meblanın referandumun gerçekleştiği haziran 2016'dan bu yana personel ve yeni altyapılar oluşturmak için harcandığını duyurdu.







Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre Brexit sonrası geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmek amacıyla bu hafta bir araya gelen Avrupa Birliği ile İngiltere yetkilileri birçok anlaşmazlık yaşandığını, müzakerelerin zor geçeceğini duyurdu. Müzakerelerde sorun yaşanan alanlar özellikle balıkçılık, adli işbirliği ve ticari açıdan rekabet kuralları. Balıkçılık konusunda İngiltere, Norveç ile olduğu gibi her yıl müzakere edilen bir anlaşma talep ediyor. Avrupa Birliği ise İngiltere açısından bunun daha karmaşık bir konu olduğunu söylüyor. İngiltere bunun yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'ndan da çıkmak istiyor.







