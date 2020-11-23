Samanyolu Haber /Ekonomi / Brexit'te ihtilaf sürüyor /23 Kasım 2020 15:59

Brexit'te ihtilaf sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Brexit Antlaşması için Birlik ile İngiltere arasındaki ihtilafın devam ettiğini söyledi.

SHABER3.COM

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) dair müzakerelerde zaman daralırken Avrupa Birliği cenahından ikaz geldi.

AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Brexit'te temel görüş ayrılıklarının devam ettiğini, ancak antlaşmanın imzalanması için çok çalıştıklarını söyledi.

AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin nasıy seyredeceğine dair kapsamlı müzakereler yürütüyor.

MUTABAKAT OLMAZSA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULLARI GEÇERLİ OLACAK

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" ihtilaflı başlıkları teşkil ediyor.

Mutabakata varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş safahatında İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.
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