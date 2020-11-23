Brexit'te ihtilaf sürüyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) dair müzakerelerde zaman daralırken Avrupa Birliği cenahından ikaz geldi.







AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Brexit'te temel görüş ayrılıklarının devam ettiğini, ancak antlaşmanın imzalanması için çok çalıştıklarını söyledi.





AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin nasıy seyredeceğine dair kapsamlı müzakereler yürütüyor.





MUTABAKAT OLMAZSA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULLARI GEÇERLİ OLACAK





AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" ihtilaflı başlıkları teşkil ediyor.





Mutabakata varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.





Bu tarihe kadar olan geçiş safahatında İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.