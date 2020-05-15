Samanyolu Haber /Dünya / Brexit'te İngilizler AB'nin taleplerini ağır buldu /15 Mayıs 2020 11:24

Brexit'te İngilizler AB'nin taleplerini ağır buldu

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit sonrası müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Londra'nın AB'nin taleplerine boyun eğmeyeceği vurgulandı.

SHABER3.COM

Kabine toplantısında İngiliz Başbakan Boris Johnson'a brifing veren Brexit'in Londra Müzakerecisi David Frost, serbest ticaret anlaşmasının dışında, kendilerinin Brüksel'den ayrıcalık veya özel bir muamele istemezken AB'nin taleplerinin ağır olduğunu belirtti.

Toplantıdan sonra basına konuşan başbakanlık sözcüsü James Slack, "Bakanlar Kurulu, bağımsız bir devlet olarak haklarımızdan feragat ettirecek her türlü talebi reddetme kararı aldık. Kaldı ki Avrupa Birliği, Kanada gibi ülkelerle yaptığı anlaşmalarla, gümrük kontrollerinin gerekli olmadığını göstermiştir. Biz de Kanada örneğine benzer bir serbest ticaret anlaşması istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Brexit, tarafların anlaşamamasından ya da yapılan anlaşmaların İngiliz parlamentosundan geri dönmesinden dolayı ilk tarih olan 29 Mart 2019'dan 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.

31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden teoride resmen ayrılan Birleşik Krallık, 7 ay sonra sona erecek olan geçiş sürecinin ardından ilişkilerin nasıl olacağını AB ile müzakere ediyor. Geçiş süreci boyunca mevcut AB yasaları ve anlaşmaları yürürlükte.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brexit'te İngilizler AB'nin taleplerini ağır buldu Sonraki Haber >>

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Yol verdiğine pişman oldu !

Yol verdiğine pişman oldu !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Kim bu silahlı kişiler?

Kim bu silahlı kişiler?

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:28