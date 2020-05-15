Brexit'te İngilizler AB'nin taleplerini ağır buldu

Kabine toplantısında İngiliz Başbakan Boris Johnson'a brifing veren Brexit'in Londra Müzakerecisi David Frost, serbest ticaret anlaşmasının dışında, kendilerinin Brüksel'den ayrıcalık veya özel bir muamele istemezken AB'nin taleplerinin ağır olduğunu belirtti.







Toplantıdan sonra basına konuşan başbakanlık sözcüsü James Slack, "Bakanlar Kurulu, bağımsız bir devlet olarak haklarımızdan feragat ettirecek her türlü talebi reddetme kararı aldık. Kaldı ki Avrupa Birliği, Kanada gibi ülkelerle yaptığı anlaşmalarla, gümrük kontrollerinin gerekli olmadığını göstermiştir. Biz de Kanada örneğine benzer bir serbest ticaret anlaşması istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Brexit, tarafların anlaşamamasından ya da yapılan anlaşmaların İngiliz parlamentosundan geri dönmesinden dolayı ilk tarih olan 29 Mart 2019'dan 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.







31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden teoride resmen ayrılan Birleşik Krallık, 7 ay sonra sona erecek olan geçiş sürecinin ardından ilişkilerin nasıl olacağını AB ile müzakere ediyor. Geçiş süreci boyunca mevcut AB yasaları ve anlaşmaları yürürlükte.



