Samanyolu Haber /Gündem / Brexit'ten sonra İngiltere'de Ankara Anlaşması ne olacak? /05 Şubat 2020 17:01

Brexit'ten sonra İngiltere'de Ankara Anlaşması ne olacak?

İngiltere’nin 31 Ocak 2020 itibarıyla Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrılması ile Ankara Anlaşması da sona erdi.

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SAMANYOLUHABER- 1963 yılında Ankara Anlaşması, Türkiye ile dönemin Avrupa Birliği (AB) üyesi devletleri arasında imzalanan bir anlaşma olduğu için geçiş döneminin (31 Ocak-31 Aralık 2020) sona ermesiyle İngiltere’nin bu anlaşmaya dair yükümlülükleri ortadan kalkacak. 

Anlaşmadan doğan müktesep hakların muhafaza edileceği, yeni dönemde ise anlaşma hükümlerinin geçerli olmayacağı belirtiliyor. 

İngiltere, 31 Aralık 2020’de sona erecek geçiş döneminin akabinde yeni bir göç sistemini geçmeyi hedefliyor. 

Bu yeni sistem, "yetenekli ve nitelikli göçü teşvik" etmeyi hedefliyor. Türkiye vatandaşları da yeni kurallar kapsamında buraya gelmek için müracaat edebilecek.

20 YILDA 30 BİN KİŞİ ANKARA ANLAŞMASI'NDAN FAYDALANDI

Türkiye ile İngiltere makamları arasında bir çalışma grubu kuruldu. Türkiye’den İngiltere’ye son 20 yılda yaklaşık 30 bin kişi Ankara Anlaşması kapsamında geldi. 

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019’un son 6 ayında ise 3 bin 250 Türkiye vatandaşı bu anlaşmadan faydalandı.

Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından Türkiye vatandaşlarına bu ülkede iş kurma ve çalışma hakkı veren Ankara Anlaşması’nın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANACAK MI?

Yalçın, “İngiltere ile AB’nin 2020 boyunca sürdüreceği ticaret müzakerelerini yakından takip edeceğiz. Türkiye’nin nihai amacı İngiltere ile bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak.” dedi.
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