Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya, Çin aşısı deneylerini askıya aldı /10 Kasım 2020 10:35

Brezilya, Çin aşısı deneylerini askıya aldı

Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de de 13 bin insan üzerinde denenmesi beklenen Covid-19 aşısı CoronaVac Brezilya'daki denemeleri bir gönüllünün ölmesiyle birlikte askıya alındı.

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Brezilya'da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak askıya alındı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin "ciddi bir advers olay" nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim'de meydana geldiği belirtildi. "Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor.

Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların "ciddi advers olay" olarak değerlendirildiği bildirildi.

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.

TÜRKİYE’DE 13 BİN KİŞİDE DENENECEK
Coronavac isimli aşı, Türkiye’de de Eylül ayında denenmeye başladı. Türkiye’de ilk aşamada Covid-19’a karşı en yüksek risk grubunda bulunan 1200 sağlık çalışanında denenecek aşı Türkiye genelinde ise 13 bin kişiye yapılacak.
 
Araştırmaya katılanlar iki gruba ayrılırken bir kısmına gerçek aşı yapılıyor diğerlerine ise plasebo yani boş aşı yapılıyor. Aşıların gönüllüler üzerinde nasıl bir etki yarattığı gözlemleniyor. Gönüllüler 18-60 yaş arasından seçilirken, Covid-19 geçiren kişiler araştırmaya dahil edilmiyor. Coronavac isimli aşı, bulaşıcı özelliğini yitiren bir virüs vücuda enjekte ediliyor ve kişinin hastalığa karşı bağışıklık kazanması bekleniyor.

Aşı Hacettepe Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde deneniyor.
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