Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya’da Fethullah Gülen Hocaefendi’yi anma programı /29 Ekim 2024 09:36

Brezilya’da Fethullah Gülen Hocaefendi’yi anma programı

Brezilya’nın São Paulo şehrinde, 2016 yılından bu yana aylık buluşmalar gerçekleştiren, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar ailelerden oluşan Família Abraâmica grubu, bu ayki buluşmasında Fethullah Gülen Hocaefendi’yi andı.

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Hizmetten'de yer alan habere göre grubun Hristiyan ailelerini koordine eden São Paulo’da Katolik Kilisesinin Dinlerarası Diyalog Sorumlusu olan Peder Jose Bizon, Hocaefendi’nin ruhunun ufkuna yürüdüğünü öğrendikten sonra, bu ayki buluşmanın onun hatırasına bir anma programı şeklinde yapılmasını teklif etti.

26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen buluşmaya, aralarında Katolik ve Yahudilerin de bulunduğu otuza yakın kişi katıldı. Program sırasında Hocaefendi’nin kim olduğu ile ilgili kısa bir video ve Love is a Verb belgesel-filminin kısa bir özeti izlendi. Başlangıç konuşmasında Peder Bizon: “Bugün Hizmet Hareketi gönüllüsü olan Müslüman kardeşlerimizin yaslarını ve acılarını paylaşmak üzere buradayız. Aslında bu buluşmaların 8 yıl önce başlamasının ve şu anda burada oluşumuzun vesilesi olan Sayın Fethullah Gülen’i kaybetmenin hüznünü hep beraber yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Video gösterimleri ve Hizmet gönüllülerinin duygularını ifade etmesinden sonra, her katılımcı kendi inanç ve duyguları çerçevesinde dua etti. Peder Bizon: “Diyalog adına büyük bir değer kaybettik” ifadelerini kullandı. Buluşmanın sonunda, Yahudi ve Hristiyan katılımcılar, Hizmet gönüllülerine sarılarak taziyelerini ilettiler.
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