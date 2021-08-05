Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya’da kokain bulunan uçağın ilginç hikayesi /05 Ağustos 2021 14:50

Brezilya’da kokain bulunan uçağın ilginç hikayesi

İstanbul merkezli ACM Holding tarafından İspanyol bir kişiye kiralanan iş jetinde, Brezilya'da yapılan aramalarda uyuşturucu bulundu.

SHABER3.COM

Merkezi İstanbul'daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA kuyruk numaralı iş jetinde Brezilya Federal Polisi (PF) tarafından Ceara eyaletinde yapılan aramada 24 bavul içinde toplam 1304 kilo kokain ele geçirildi.

Bavulların resmi makamlarca adı henüz açıklanmayan bir İspanyol vatandaşına ait olduğu ve Brezilya polisi tarafından şüpheliyle birlikte jette görevli mürettebattan 4 Türk’ün de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Uyuşturucunun yakalandığı uçak asılde yabancı değil .TC-GVA kuyruk numatası ile tescilli Gulfstream 4 tipi uçak, Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına  aitti. 



Turgut Özal Döneminde alınan uçak o zaman TC-ATA ismiyle tescilliydi. Başbakanlar tarafından sıklıkla kullanılam bu uçak Erdoğan' 15 Temmuz gecesi Marmaristen İstanbul'a getirmişti. Daha sonra Erdoğan Katar'dan ve Tunus'tan daha lüks uçaklar alınca TC-ATA uçağı ismi değiştirilerek TC- GAP uçağı ile birlikte satıldı.  

Şeyhmuz Özkan isimli iş adamına ait Affan Holding bünyesinde bulunan “ACM Air” adında özel bir şirkete satılan uçakların dış çephesi bile değiştirilmeden kullanılmaya başladı.


 Diyarbakır merkezli  ACM Air şirketinin CEO'sunun ise AKP Milletvekili Aday Adayı Çiğdem Özkan olduğu iddia edildi.
Grubun patronu Şeyhmuz Özkan’ın Diyarbakırda kurduğu Affan Havacılık AŞ isimli şirket ise vergi borçluları listesinde 2019 yılında 1 milyar 59 milyon TL ilk sırada yer alıyordu.


Öte yandan ACM Airlines, TC-GVA uçağının İspanyol bir yolcu tarafından kiralandığını ve hiçbir bağlantılarının olmadığını açıkladı.
  



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