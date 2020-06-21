Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya’da ölenlerin sayısı 50 bini aştı! /21 Haziran 2020 17:39

Brezilya’da ölenlerin sayısı 50 bini aştı!

Brezilya medyası, ülkede corona virüsü salgını sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini aştığını bildirdi. Brezilya, ABD'den sonra dünyada corona virüsü salgını sonucu 50 binden fazla kişinin öldüğü ikinci ülke oldu.

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Brezilya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 1000’den fazla kişinin Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Brezilya’da corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 50 bini aşmış durumda.

Ancak birçok gözlemci gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor ve bu duruma gerekçe olarak test sayısının yetersiz olmasını gösteriyor.

Brezilya’da özellikle yoksul kesim ve yerli halklar arasında corona virüsü hızla yayılıyor. Uzmanlar, Brezilya’nın vaka sayılarında zirveyi görmesine daha haftalar olduğunu söylüyor.

Ülkenin aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da salgın döneminde izlediği politikalar nedeniyle sert bir dille eleştirilmişti.

Bolsonaro başta corona virüsü salgını için “ufak bir grip” demiş, virüsün yayılmasını önlemek için sıkı kısıtlamalara giden valiler ve belediye başkanlarıyla sık sık tartışmıştı.

Bolsonaro alınan önlemlerin ekonomiye etkisinin Brezilya’ya verdiği zararın virüsten çok daha fazla olduğunu savunuyor.Brezilya’da, Bolsonaro’nun görüşlerine katılmayan iki sağlık bakanı istifa etmişti.
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