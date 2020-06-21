Brezilya’da ölenlerin sayısı 50 bini aştı!

Brezilya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 1000’den fazla kişinin Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Brezilya’da corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 50 bini aşmış durumda.





Ancak birçok gözlemci gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor ve bu duruma gerekçe olarak test sayısının yetersiz olmasını gösteriyor.





Brezilya’da özellikle yoksul kesim ve yerli halklar arasında corona virüsü hızla yayılıyor. Uzmanlar, Brezilya’nın vaka sayılarında zirveyi görmesine daha haftalar olduğunu söylüyor.





Ülkenin aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da salgın döneminde izlediği politikalar nedeniyle sert bir dille eleştirilmişti.





Bolsonaro başta corona virüsü salgını için “ufak bir grip” demiş, virüsün yayılmasını önlemek için sıkı kısıtlamalara giden valiler ve belediye başkanlarıyla sık sık tartışmıştı.





Bolsonaro alınan önlemlerin ekonomiye etkisinin Brezilya’ya verdiği zararın virüsten çok daha fazla olduğunu savunuyor.Brezilya’da, Bolsonaro’nun görüşlerine katılmayan iki sağlık bakanı istifa etmişti.