Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası: Ölü sayısı 7’ye yükseldi /09 Ocak 2022 16:07

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası: Ölü sayısı 7’ye yükseldi

Brezilya’da turist teknelerinin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 7’ye yükselirken kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Capitolio kentinde bulunan Furnas Gölünde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev bir kaya parçası oradan geçen teknelerin üzerine devrildi.

Minas Gerais İtfaiyesinden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten yetkililer, kayıp kişilerin kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğu kaydetti. Brezilya basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden 7 kişiden 3’ünün kadın olduğu belirtilirken 4 erkeğin kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

DEHŞET ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi. Uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais’in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor.
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