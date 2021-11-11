Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yeni partiye katıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere girebilmek için Liberal Parti’ye katıldı. Brezilya Başkanı, 2019'da partisi Sosyal Liberal Parti'den ayrılmış, o günden bu yana da görevini bağımsız olarak sürdürmekteydi.





Brezilya’daki seçim yasalarına göre bağımsız adayların seçime girememesi ve seçim yeterliliği olan bir yasal partinin adayı olarak gösterilmesi gerektiği için Bolsonaro’nun bir siyasi partiye katılması gerekiyordu. Resmi üyelik işlemleri ise 22 Kasım’da imzalanacak belgelerle yapılacak.





Bolsonaro, 2019 yılında partisinden ayrıldıktan sonra Brezilya için İttifak adlı bir parti kurmaya çalışmış, gerekli imzaları alamadığı için başarısız olmuştu.