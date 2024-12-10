Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya Devlet Başkanı Lula yoğun bakımda! /10 Aralık 2024 13:11

Brezilya Devlet Başkanı Lula yoğun bakımda!

Brezilya'da ekim ayında banyoda düşerek yaralanan Devlet Başkanı Lula, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Kafatası bölgesinde kanama tespit edilen Lula, ameliyata alındı.

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Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın yapılan MR taramasında beyninde kanama olduğunun tespit edilmesi üzerine beyin ameliyatı geçirdiği açıklandı. Lula, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. 

The Guardian gazetesinin haberine göre, Lula'nın ameliyatının yapıldığı São Paulo'daki Sírio-Libanês Hastanesi'nden yapılan ve bugün Lula'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı, ancak Lula'nın ameliyat sonrası müşahede altında olduğu bilgisi verilmedi. Lula'nın geçirdiği ameliyatın 'kranyotomi' olduğu bildirildi. Kraniotomi, beynin onarılabilmesi için kemiğin kafatasından geçici olarak çıkarılmasını içeren bir beyin ameliyatı. 

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ
Hastaneden yapılan açıklamada, Lula'nın kafatası içindeki kanamanın ekim ayında banyo yaptığı sırada düşerek yaşadığı kaza ile bağlantılı olduğuna işaret edildi. Lula, bu kaza sonrası Rusya'da yapılan BRICS Liderler Zirvesi'ne katılamamıştı. 

Lula, 9 Aralık Pazartesi günü baş ağrısı şikayetiyle Brasília'daki hastaneye gitti. Beyninde kanama tespit edilen Lula, yaklaşık 1000 kilometre ötedeki bir başka hastaneye sevk edildi. Lula, São Paulo'daki bu hastanede ameliyata alındı. Lula'nın sağlık durumu hakkında yerel saatle salı sabahı bir basın toplantısının düzenleneceği açıklandı. 
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