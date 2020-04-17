Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya Devlet Başkanı sağlık bakanını görevden aldı /17 Nisan 2020 00:29

Brezilya Devlet Başkanı sağlık bakanını görevden aldı

Koronavirüs'e karşı tedbir alınması talimatı vermemesi nedeniyle eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sağlık bakanını görevden aldığı bildirildi.

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Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirlere dair yaşanan tartışmaların ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alındı.

Haberi Twitter hesabından duyuran Mandetta "Bana, bakanlığımıza liderlik etme fırsatı verildiği için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, daha önce de Covid-19'u 'küçük bir grip' olarak nitelendirmiş ve ülkesinde sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.

Bolsonaro'nun bu tavrı ve karantina tedbirlerinin kaldırılması yönündeki çağrıları, Mandetta ile arasında gerilime neden olmuştu.

Bu süreçte Bolsonaro’nun oy oranı yüzde 33’e düşerken, katı tedbirleri savunan Mandetta’ya verilen destek yüzde 76’ya çıkmıştı.

Brezilya'da son olarak 29 bin 200'ü aşkın Covid-19 vakası tespit edilirken; yaklaşık 1760 kişi hayatını kaybetti.
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