Brezilya Devlet Başkanı yeni krizle gündemde: 'Yasadışı parayla 50 ev aldı' iddiası

Yaklaşık bir ay sonra seçime gitmeye hazırlanan Brezilya’da 2019 yılından beri ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ve yakınlarının banka hareketleri ve hesaplarındaki orantısızlık ülke gündemine bomba gibi düştü.







Bolsonaro ve yakınlarının milyonlarca dolar değerindeki 50’den fazla gayrimenkulü nakit ödeyerek satın aldığı ortaya çıktı. Brezilya merkezli medya kuruluşu UOL’nin 7 aylık araştırması sonucunda ortaya çıkan tabloda Bolsonaro ve yakınlarının 1990 ile 2022 yılları arasında Rio de Janeiro ve Sao Paulo’da evler ve arsalar için büyük miktarda ödeme yaptıkları belirlendi.





UOL’nin haberinde, “Bolsonaro ve yakın akrabaları son 30 yıl içinde 107 gayrimenkul satın aldı ve bunların en az 51’i için nakit ödeme yaptı” denildi. Medya kuruluşu yüzlerce satıcı, gayrimenkul uzmanı ve noterle görüşüldüğünü de belirtti.





“TANRIMI SORGULAYIN” DEDİ

Yolsuzluğu bitirme vaadiyle göreve gelen Bolsonaro’nun Jagunço lakaplı kayınbiraderinin 525 bin dolara Sao Paulo’da lüks bir malikane satın aldığı tespit edilirken haberin ardından, “Devlet Başkanı bu paraların nereden geldiğini açıklamak zorunda” tepkileri yükseldi.





Bolsonaro ise tepkiler üzerine, iddiaların “Hiç güvenilirliği olmayan bir kuruluştan” geldiğini söylerken, “Bir gayrimenkulü nakit ödeyerek satın almanın neresinde sorun var. Soruşturma istiyorlarmış, Tanrımı soruştursunlar” dedi.





Medya kuruluşu, “Gayrimenkul satın almak için büyük miktarda nakit paranın kullanıldığını ve bu paranın da kaynağının yasa dışı olduğunu anlamak için bir finans dahisi olmaya gerek yok” açıklamasını yaptı.