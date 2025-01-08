Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya, Endonezya’nın BRICS’e tam üye olarak katıldığını ilan etti /08 Ocak 2025 15:06

Brezilya, Endonezya’nın BRICS’e tam üye olarak katıldığını ilan etti

BRICS dönem başkanlığını yapan Brezilya, Endonezya’nın gruba tam üye olarak katıldığını resmi olarak ilan etti.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

2006 yılında Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika tarafından oluşturulan devletler arası iş birliği platformu olan BRICS’e Endonezya, tam üye olarak katıldı. 

2024 yılı itibarıyla başkanlık görevini Rusya devralmıştı, ancak bu görev şimdi Brezilya’ya geçti. Geçtiğimiz yıl, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri de gruba katılarak BRICS’in küresel etkisini artırdı.
Endonezya’nın katılımıyla BRICS, üyelerini genişletme politikasını sürdürerek uluslararası arenada daha güçlü bir ekonomik ve siyasi yapı olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklama, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde duyuruldu. Açıklamada, “1 Ocak’ta başlayan ve 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek olan Brezilya’nın BRICS dönem başkanlığı kapsamında, Brezilya hükümeti bugün, 6 Ocak’ta, Endonezya Cumhuriyeti’nin BRICS’e tam üye olarak katıldığını resmi olarak ilan etti.” ifadeleri yer aldı.

Endonezya’nın üyelik başvurusu, 2023 yılı Ağustos ayında Johannesburg’da düzenlenen zirvede grup liderleri tarafından oybirliğiyle kabul edilmişti. 

Ancak üyelik süreci, Endonezya’daki başkanlık seçimleri ve yeni hükümetin oluşturulmasının ardından tamamlanabildi. Daha önce, 20 Aralık’ta Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, BRICS’in artık G20 formatına yaklaşan bir yapıya dönüştüğünü ifade etmişti.
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