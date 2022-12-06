Samanyolu Haber /Spor / Brezilya G. Kore’yi 4 golle geçip çeyrek finale kaldı /06 Aralık 2022 00:54

Brezilya G. Kore’yi 4 golle geçip çeyrek finale kaldı

2022 Dünya Kupası’nın favorilerden Brezilya ile turnuvanın sürpriz takımlarından Güney Kore ile karşı karşıya geldiği maçta Sambacılar; Vinicius Junior, Neymar, Richarlison ve Lucas Paqueta'yla bulduğu gollerle 4-1 üstün geldi.

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Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Kritik karşılaşmada tarihi anlar yaşanırken çeyrek final eşleşmesi de rengini gösterdi: Brezilya-Hırvatistan.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise turnuvanın favorilerinden Brezilya ile yine Portekiz, Uruguay ve Gana'nın olduğu H Grubu'ndan çıkmayı başaran Güney Kore karşılaştı. Mücadele Brezilya'nın ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 sona erdi.  G. Kore’nin tek golü ise Seung-Ho Baek'ten geldi. Bu sonuçların ardından Brezilya ile Hırvatistan çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu. 

68 yıl sonra ilk 

Söz konusu karşılaşma da tarih için önemli istatistikler barındırdı. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Sambacılar, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında dört gol atmış oldu. Sambacılar, 68 yıl önce 1954 Dünya Kupası karşılaşmasında Meksika'yı 5-0 yenerken; ilk yarıda dört kez rakip ağları havalandırmıştı. Brezilya ayrıca, 1950 Dünya Kupası'ndan bu yana 36 dakikada ilk kez dört gol kaydetmişti.

Neymar da Pele ve Ronaldo'nun izinde

Güney Amerika devinin ikinci golünü penaltıdan atan Neymar da Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda da gol atan üçüncü Brezilyalı futbolcu oldu.

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