Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüsten ölümler artıyor /01 Ağustos 2020 10:41

Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüsten ölümler artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 764, Meksika'da 688 kişi yaşamını yitirdi.

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Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Brezilya, Hindistan ve Meksika'da virüs kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Brezilya'da 1212 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 92 bin 475, vaka sayısı 52 bin 383 artarak 2 milyon 662 bin 485'e yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 844 bin 51 olarak kayda geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de, ülkede son 24 saatte 764 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bin 511'e çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 62 bin 437 artarak 1 milyon 701 bin 307'e ulaştı. Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre ise ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 688 artarak 46 bin 688'e ulaştı. Ülkede vaka sayısı 8 bin 458 artışla 424 bin 637'ye yükseldi.
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