Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı /14 Temmuz 2021 15:22

Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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Devlet Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamada Bolsonaro'nın kronik hıçkırık probleminin nedeninin tespit edilmesi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada Bolsonaro'nun 24 ila 48 saat arasında gözetim altında tutulacağı, ama hastanede kalmasının zorunlu olmadığı belirtildi.

Brezilya lideri Bolsonaro'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Bolsonaro'nun başkent Brasilia'daki bir askeri hastanede olduğunu belirtti.

Globo'ya göre Bolsonaro, çarşamba sabahı karnında ağrı hissettikten sonra test olmak için hastaneye kaldırıldı. 

Bolsonaro, 2018 yılında yürüttüğü başkanlık kampanyası sırasında bağırsaklarından bıçaklanmıştı.
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