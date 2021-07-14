Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı









Devlet Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamada Bolsonaro'nın kronik hıçkırık probleminin nedeninin tespit edilmesi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.





Açıklamada Bolsonaro'nun 24 ila 48 saat arasında gözetim altında tutulacağı, ama hastanede kalmasının zorunlu olmadığı belirtildi.





Brezilya lideri Bolsonaro'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.





Reuters'a konuşan bir kaynak, Bolsonaro'nun başkent Brasilia'daki bir askeri hastanede olduğunu belirtti.





Globo'ya göre Bolsonaro, çarşamba sabahı karnında ağrı hissettikten sonra test olmak için hastaneye kaldırıldı.





Bolsonaro, 2018 yılında yürüttüğü başkanlık kampanyası sırasında bağırsaklarından bıçaklanmıştı.