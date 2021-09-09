Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya polisi 1.304 kilo kokain ele geçirmişti: Özel jetin sahibi konuştu /09 Eylül 2021 14:03

Brezilya polisi 1.304 kilo kokain ele geçirmişti: Özel jetin sahibi konuştu

Brezilya polisi, Sao Paulo şehrinde bir Türk jetinde bavullara yerleştirilmiş 1.304 kilo kokaine el koymuştu. "Gerçekte Ethem Sancak'a ait." iddiaları üzerine jetin sahibi Şehmuz Özkan sessizliğini bozdu.

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Brezilya polisi tarafından 4 Ağustos’ta Sao Paulo Leite Lopes Havalimanı’nda bir Türk jetine düzenlenen operasyonda en az 25 bavul içinde toplam 1.304 kilo kokain ele geçirmişti.

Uçaktaki bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat gözaltına alınırken, ACM Havayolları’na ait uçağın gerçek sahibinin Şehmuz Özkan değil, işadamı Ethem Sancak’a ait olduğu iddia edilmişti. Kokain operasyonundan bu yana sessiz kalan Şehmuz Özkan, Brezilya’da tutuklanan iki pilotun ifadelerinde yer alan iddialara cevap verdi.

“MESUT BARZANİ’NİN AİLESİNİ TAŞIDIĞIMIZ DOĞRU”

“ACM Havayolları dediğimiz 2 yıldır kurduğumuz bir şirket var. Air Taksi yani ticari hava taşımacılığı yapan bir şirket. Bu uçaklar da onun envanterinde. Yolcuyu alır, taşırız.” diyen Özkan, M.D. isimli pilotun Mesut Barzani’nin ailesinin uyuşturucu ile taşındığına dair iddialarının doğru olmadığı belirtti.

Özkan şunları dile getirdi: “Bu pilot arkadaşımız bizimle hiç uçmadı. Bizde çalışan bir kaptanın tavsiyesiyle biz bu M.D.’yi işe aldık. Bu hiç jet motorda uçmamış. Bu arkadaşı Dubai’ye eğitime gönderdik. İngilizcesi zayıf olduğu için sınıfta kaldı. Ondan sonra Türkiye’ye geldi. Hayatımda iki defa girdi binamıza, uçağımıza hiç çıkmadı. Bir işe alındığında bir de kovulduğunda girdi ofisimize.”

“ETHEM BEY DAVETLERİMİZE GELİR, BİZ DE DAVETLERİNE GİDERİZ”

“Barzani ailesini taşıdığımız doğru.” diyen Özkan, “O uçuş Münih’ten değil Dubai’den başladı, Londra’ya gitmek için. Uçakta olan birinin vizesi olmadığı için uçak Londra yerine Münih’e indi. Uyuşturucu ile Barzani ailesinin ne alakası var. Deport (sınır dışı) olmasın diye Münih’e indi. Başka da bir şey yok.” dedi.

Özkan, Odatv’ye verdiği mülakatta şirketin gerçek sahibinin Ethem Sancak olduğuna dair iddiaya da cevap verdi: “Ethem Bey’i çok severim. Ailece de görüşürüz. Biz Güneydoğulu işadamları Ethem Bey’i severiz. Kendisi de bizim gibi gençleri takdir eder. Başka da hiçbir şeyimiz yoktur. Davetlerimize gelir, davetlerine gideriz.”
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