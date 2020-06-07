Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da toplam Koronavirüs verilerinin açıklanmaması kararı... /07 Haziran 2020 20:34

Brezilya'da toplam Koronavirüs verilerinin açıklanmaması kararı...

Kronavirüs ile ilgili Devlet Başkanı Bolsonaro'nun tavırları nedeniyle sık sık gündeme gelen Brezilya'da artık salgınla ilgili toplam rakamların açıklanmayacağı ifade edildi.

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Brezilya, toplam ölüm ve vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden kaldırma kararı aldı. Bakanlık, bundan sonra sadece son 24 saate dair verileri açıklayacak.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Brezilya Sağlık Bakanlığı, şu ana kadarki toplam Covid-19 vaka ve ölüm sayılarını internet sitesinden kaldırdı. Bakanlık, bundan sonra bu verileri açıklamayacaklarını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, toplam sayıların şu anki resmi yansıtmadığını savundu.

Bakanlık, bundan sonra sadece son 24 saate dair verileri açıklayacak.

Bolsonaro, koronavirüs salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal mesafe gibi önlemleri hiçe saydığı gerekçesiyle eleştiri altında.

Brezilya, ABD ve İngiltere'den sonra Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede 35 bin 930 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yine aynı verilere göre, koronavirüs ülkede 672 bin 846 kişiye bulaştı.
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