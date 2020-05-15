Samanyolu Haber /Dünya / "Brezilya üç aydan fazla dayanamaz" /15 Mayıs 2020 13:21

"Brezilya üç aydan fazla dayanamaz"

Brezilya’nın eski Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu, ülkeyi eşi görülmedik bir ekonomik ve toplumsal felakete sürüklemekle suçladı.

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Telesur’un haberine göre, ‘‘Brezilya tamamen kontrolden çıktı. Sağlık politikası yok, ekonomi politikası yok. Brezilya amaçsız bir gemi’’ diye konuşan İşçi Partisi lideri, Bolsonaro’nun ülkedeki vaka ve ölüm sayıları hızla artmaya devam ederken iktisadi faaliyetlerin yeniden başlatılmasında ısrarcı olmasının da yanlış olduğunu belirtti. Lula ‘‘İnsanlar pandemi nedeniyle ölmeye davam ediyor. İnsanlar yeniden yaşama döndürülemez, ama ekonomi döndürülebilir. Eğer insanların hayatları kurtarılırsa, ekonomi de yeniden inşa edilebilir’’ diyerek, Bolsonaro’nun sorumsuzca ve sanki liderlik krizine otoriter bir çözüm bulmak istiyormuş gibi davrandığını sözlerine ekledi.

"Hayatımda bu kadar kaba ve bir ülkeyi yönetmek için yetersiz birini görmedim" diyen Lula, ‘‘Bolsonaro kadınlara, siyahlara, çocuklara, Birleşmiş Milletler’e, Arjantin’e, Venezuela’ya, basına ve işçilere hakaret ediyor. … Sadece çocuklarının etrafını sarmış milislere ve kendi hayranlarına hitap ediyor. Bu şekilde yönetilmeye devam ederse, Brezilya üç aydan daha fazla dayanamaz’’ yorumunda bulundu. 

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ise ülkenin siyasi tarihinde bir rekora imza attı. Çarşamba günü yapılan başvuruyla birlikte Brezilya Temislciler Meclisi’ne Bolsonaro hakkında yapılan görevi kötüye kullanma suçlamalarının sayısı 30’u geçti. 
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