Samanyolu Haber /Sağlık / Brezilya varyantı paniği: Kadınlar hamilelik planlarını ertelesin! /18 Nisan 2021 12:40

Brezilya varyantı paniği: Kadınlar hamilelik planlarını ertelesin!

Brezilya'da P.1 olarak bilinen Koronavirüs varyantının hamile kadınları daha önceki varyantlara göre daha çok etkilediğine dair bulgular nedeniyle kadınlara, hamile kalma planlarını ertelemeleri önerildi.

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Reuters'ın aktardığı habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yetkili Raphael Parente, Brezilya'daki Koronavirüs salgınının boyutu nedeniyle hastanelerin yoğun olduğuna ve Koronavirüs'ün Brezilya kaynaklı varyantı olarak bilinen P.1'in etkilerine işaret etti. Parente "eğer mümkünse, hamilelik planlarını bir süre erteleyin" dedi. 

Parente, "Klinik tecrübeler, yeni varyantın hamile kadınlar üzerinde daha agresif hareket ettiğini gösteriyor" dedi. 
 
Brezilya'da Manaus kentinde ilk kez tespit edilen P.1 varyantı, Brezilya'daki yaygın Koronavirüs türü hâline geldi. 
 
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki salgının durumuna rağmen ekonomiyi gerekçe göstererek kapanma seçeneğine karşı çıkarken ülkenin sağlık sistemi ciddi bir yükün altında kaldı. 
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