Brezilya varyantına karşı Pfizer/BioNTech aşısı etkili çıktı : Ya Türkiye’nin aldığı Çin aşısı?

New England Journal of Medicine’de yayınlanan çalışmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısı koronavirüsün Brezilya varyantını etkisiz hale getirmeyi başardı.





Aşı olan kişilerden alınan kan örneği, P.1 varyantı denilen bulaşıcılığı yüksek Brezilya varyantında virüsü etkisiz hale getirdi. Araştırma aşı şirketleriyle birlikte Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapıldı.





Bilim insanları aşının Brezilya varyantını etkisiz hale getirme yetisinin, virüsün daha az bulaşıcı olan geçen yılki versiyonuna karşı koruyuculuğuyla neredeyse aynı olduğunu bildirdi.





Daha önceki çalışmalardan Pfizer aşısının koronavirüsün İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı da etkili olduğu sonucu çıkmıştı. Ancak Güney Afrika varyantının aşının oluşturduğu koruyucu antikorları azalttığı anlaşılmıştı. Pfizer aşının buna rağmen Güney Afrika varyantına karşı koruma sağladığına inandığını belirtmişti.





Firma aşının Güney Afrika varyantına karşı olası üçüncü doz uygulamasının etkisini görmek için deney yürütmeye hazırlanıyor. Pfizer ayrıca aşının varyantı özel olarak hedef alan geliştirilmiş bir versiyonunu da denemeye hazırlanıyor.





SİNOVAC AŞISI BREZİLYA VARYANTINA KARŞI ETKİSİZ KALMIŞTI

Brezilya’da yapılan bir araştırma, Türkiye’nin de aldığı Çinli Sinovac’ın Kovid-19 aşısının ilk olarak Brezilya’da tespit edilen koronavirüs varyantına karşı yeterli antikor oluşturamayabileceğini ortaya koymuştu.





Brezilya’da yapılan klinik deneylerde, Türkiye’nin de aldığı Sinovac’ın CoronaVac aşısı uygulanan sekiz kişiden alınan plazma örnekleri koronavirüsün P.1 adlı verilen ‘Brezilya mutasyonunu’ yeterli bir şekilde etkisiz hale getirmede başarısız olduğu açıklanmıştı.





Araştırmayla ilgili Brezilya Sao Paulo Üniversitesi, ABD’deki Washington University School of Medicine ve diğer bazı kurumlardan araştırmacılar, “Bu sonuçlar P.1 virüsünün, CoronaVac aşısı tarafından sağlanan antikorların nötrolize edici etkisinden kaçabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.





P1 şu anda Brezilya’da hızla yayılıyor ve 24 ülkede daha görüldü.