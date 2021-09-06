"Brezilya'da bin 304 kilo kokain yakalatan uçak Ethem Sancak'ın"

Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer, geçtiğimiz Ağustos ayında Brezilya’da 24 bavula saklanmış bin 304 kilo kokainle yakalanan Türk jetiyle ilgili dikkat çekici bilgileri köşesine taşıdı.





Acarer, yazısının giriş bölümünde, şu bilgileri hatırlattı:





“Merkezi İstanbul’daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA numaralı iş jetinde, Brezilya Federal Polisi (PF) 24 bavulda, bin 304 kilo kokain ele geçirmişti. Bavullar bir İspanyol vatandaşına aitti. Pilot Vedat Demir tutuklandı. Gulfstream IV tipi uçak İstanbul Havaalanı’nın açılış törenine katılan tek özel jetti.





Uçak; patronu Şehmuz Özkan olan Affan Yatırım Holding’e aitti. Şirket yöneticisi ise Şehmuz Özkan’ın AKP’den aday olan kardeşi, Çiğdem Özkan’dı. AKP’li iş insanı Ethem Sancak Affan Holding ve Özkan ailesi ile yakınlığı ile dikkat çekiyordu. TC-GVA, 4 Ağustos’ta Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı’ndaydı.

Kokain kaçırmada kullanılan uçak, yıllarca Başbakanlık ATA uçağı olarak kullanılmıştı



Preto Havalimanı’nda gümrük kontrol noktası olmadığı için yine Brezilya, Fortaleza Havalimanı’na iniş gerçekleştirdi. Varış noktası Belçika, Brüksel için kalkacağı sırada yakalandı. Pilot Demir, motoru ateşleyip kaçmaya çalıştı.”





DURMADAN SANCAK’I ÖVERDİ





Affan Holding’in “Uyuşturucu, şirketimiz ve mürettebatımız ile ilgili değil” açıklaması yaptığını hatırlatan Acarer, “Ancak şirkete yardımcı pilot olarak alınan M.D.’nin ifadeleri bu açıklama ile çelişkili: ‘Aynı şirket, Barzani ailesini de uyuşturucu ile taşıdı. Yakalanmaktan son anda kurtuldular. Pilot Vedat Demir’e usulsüz lisans düzenlendi. Firmanın esas sahibi Ethem Sancak!’”





Acarer’in yazısındaki ilgili bölümler şöyle:





Üzerinde siyasi baskı olduğunu söyleyen M.D. işe nasıl başladığını ve neden bıraktığını anlattı: “2019 Temmuz’da, Gulf IV eğitimi almak için Dubai’de bulunan pilot ayrılmış. Bunun üzerine, ACM’de onun yerine işe alındım ve apar topar Dubai’ye eğitime yollandım.”









M.D. şöyle devam etti: “Pilot Demir ile Hotel EL Booston’da tanıştım. TC GVB ve TC GVA kuyruk tescilli uçaklarla uçacaktık. 3 hafta boyunca her gün beraber eğitime gittim, günün 12 saatini onunla geçirdim. Sürekli, ACM şirketini över, vereceği hizmetler ile şirketi daha iyi yerlere getireceğini anlatırdı.”





Şirketin, varoluş ve kalkınma hamlesindeki en başındaki kişinin Şehmuz Özkan değil, Ethem Sancak olduğunu ve onu şahsen tanıdığını söylerdi. Onun tarafından işe alındığını belirtir, her fırsatta Sancak’ı överdi. M.D. eğitimin ilerleyen günlerinde önemli bir şey fark etti:





KALP HASTASI PİLOT





“Pilot Vedat Demir’in göğsündeki ameliyat ve sağ bacağındaki vaskülirizasyon izlerini gördüm. Böylece By-Pass geçirdiğini anladım. Yetkililere bildirdim, ciddiye almadılar. Oldukça serin olan uçuş simülatörlerinde nefes nefese kalıp aşırı terlemesi dikkatimi çekti.





M.D. bu nedenle ikinci bildirimi yapınca eğitimden alındı. Ama Demir’in uçuşa elverişli olmadığını, büyük tehlike arz ettiğini, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne de (SHGM) iletti. Nitekim SHGM, Demir’in lisansını bir süre askıya aldı. Ancak işten alınan M.D.’nin başı da derde girmişti:





“ACM şirket yetkilileri, intikam almak için eğitimleri Dubai‘de veren CAE firmasına gerçek dışı, olumsuz raporlar yazdırıp beni mahkemeye verdiler. Eğitim ücretini istediler ve icraya verdiler. Mahkeme sürüyor. 50 bin dolar talep ediyorlar. Ben bu parayı hiçbir zaman bir arada görmedim.”





LİSANSINA KISITLAMA GETİRİLDİ AMA YİNE ÇIKARILDI: MÜMKÜN DEĞİL!





M.D. “Anlayamadığım şey Pilot Demir’in sağlık durumu nasıl gizlemiş ve belgelerde sahtecilik yapılıp, nasıl 1. sınıf sağlık sertifikası verilmiştir” dedi: “Bin 304 kg kokaini taşıyan uçağın pilotu olması, askıya alınan sağlık sertifikasının yeniden düzenlendiği anlamı taşıyor. Üstelik uzağı görmekle ilgili de sorunu vardı. Bu da belgelendi. Uzağı göremeyen pilot, bu tip jetler ile uçamaz!”





PİLOT 1 GRAMI VE NİTELİĞİNİ BİLİR





M.D., “Bir pilotun, uçakta taşınan malzemeyi bilmemesi de olanaksız” dedi: “Pilot her gramı ve niteliğini bilir. Çünkü uçuş ayrıntıları ve yakıt buna göre düzenlenir.” M.D.’nin ileri sürdükleri bunlarla sınırlı değil. Şirketin bir de R.K. isimli kadın pilotu vardı. O ise kanser hastası.





BİR DİĞER PİLOT KEMOTERAPİ GÖRÜYOR





Halüsinasyona neden olan kemoterapi ilaçları kullanan biri asla uçuş yapamaz. Oysa R.K., 15 Mart 2021’de katıldığı bir kadın programında, özel bir firmada hâlâ uçtuğunu başarı öyküsü olarak anlatıyordu. M.D., Affan Holding patronu ile ilgili bilgi de verdi. ‘Uçuculuk ve içicilik’ bağı ortaya çıktı: “Makamında sürekli tükürük kovası bulunurdu. Uyuşturucu kullananların tükürme ihtiyacı olabileceğini öğrendim.” M.D, uçuş hocasından aldığı bilgileri de aktardı: “Irak’ta da yakalanıyorlardı. Uçakta ‘14 valiz’ ile birlikte Mesut Barzani’nin yeğeni ve sevgilisi vardı. Nihai hedef İngiltere’de, ‘arama olacak’ ihbarı gelince ara havalimanı olan Münih’ten kalkış yapılmadı.”





UÇAK MERAKI





M.D, son olarak şunları aktardı: “ACM’nin pilotlarından biri, Z.H.’ydi. Z.A. Havacılık’ı kurması Şehmus Özkan ile aralarını açtı. Özkan onu rakip olarak gördü. Aralarındaki ilişkiyi, Z.H’nin kirvesi olan Ethem Sancak düzenledi. Z.H. ikinci bir uçağı Vakıfbank kredisi ile aldı. Bu uçaklar uzun menzilli, denizaşırı uçaklar. Yeni taşıma araçları bunlar olabilir!”