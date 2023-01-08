Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre ve Başkanlık Sarayı'nı bastı

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları Kongre binasını bastı. AFP haber ajansına göre yüzlerce aşırı sağcı Bolsonaro destekçisi Kongre binasının yanı sarı Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayını işgal etti.





Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.





Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.





Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu.





Bazı göstericilerin Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktığı görüldü.



