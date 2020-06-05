Brezilya'da can kaybı İtalya'yı geçti:

Koronavirüs salgınının etkisini şu an en çok gösterdiği ülkelerde olan Brezilya'da can kaybı 34 binin üzerine çıkarak İtalya'yı geçti.





Brezilya, ABD ve İngiltere'nin ardından en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.





Ülke, vaka sayısı bakımındansa dünyada 2. Üülkede şu ana kadar 614 bin 941 kişide koronavirüs tespit edildi.





Dünyada vaka sayısı 6 milyon 650 bine yaklaşırken, ABD'de 108 bin 211, İngiltere'de 39 bin 987 kişi hayatını kaybetti.



