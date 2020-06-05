Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'da can kaybı İtalya'yı geçti: /05 Haziran 2020 09:42

Brezilya'da can kaybı İtalya'yı geçti:

Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi hayatını kaybetti. Gelen son dakika haberinde Brezilya'da vaka sayısı da 30 bin 925 artışla 614 bin 941’e ulaştığı bildirildi.

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Koronavirüs salgınının etkisini şu an en çok gösterdiği ülkelerde olan Brezilya'da can kaybı 34 binin üzerine çıkarak İtalya'yı geçti.

Brezilya, ABD ve İngiltere'nin ardından en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.

Ülke, vaka sayısı bakımındansa dünyada 2. Üülkede şu ana kadar 614 bin 941 kişide koronavirüs tespit edildi.

Dünyada vaka sayısı 6 milyon 650 bine yaklaşırken, ABD'de 108 bin 211, İngiltere'de 39 bin 987 kişi hayatını kaybetti.

MEKSİKA'DA 816 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ


Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 816 artarak 12 bin 545’e yükseldi.?

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 442 artışla 105 bin 680’e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
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