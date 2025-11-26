Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 27 yıllık hapis cezası kesinleşti

Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun darbe planlama suçlamasıyla çarptırıldığı 27 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşti.





Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun Eylül ayında aldığı hapis cezasının kesinleştiğine ve cezanın infaz edilmesine hükmetti. Bolsonaro, 2022 yılında Luiz İnacio Lula de Silva'ya karşı kaybettiği seçimlerin ardından darbe planlamak suçundan yargılanmıştı.





DW Türkçe'nin haberine göre Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, yaptığı açıklamada, davanın tüm hukuki süreçlerinin tamamlandığını ve temyiz yolunun bulunmadığını bildirdi. Ancak kararın Yüksek Mahkeme'nin dört üyeli kurulunun oy birliğiyle onaylanması gerekiyor.





Yargıç, eski devlet başkanının, Cumartesi gününden bu yana tutulduğu başkent Brasilia'daki federal polis merkezinde kalmasına hükmetti. 70 yaşındaki Bolsonaro, ayak bileğine takılı elektronik kelepçeyi lehim havyasıyla açmaya çalışınca kaçma şüphesiyle polis merkezine sevk edilmişti.