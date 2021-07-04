Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da halk sokakta /04 Temmuz 2021 17:13

Brezilya'da halk sokakta

Brezilya'da hükümetin Covid-19 aşılarının satın alınması sırasında yolsuzluk yaptığı iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya karşı halk sokaklara döküldü.

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Pandemi sürecinde yarım milyondan fazla Brezilya vatandaşının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesine yolsuzluk iddiaları da eklenince, Cumartesi sabahı Rio de Janeiro sokaklarını dolduran halk, Bolsonaro'yu iktidara getiren süreçte hükümet darbesiyle devrilen Lula da Silva'nın geri dönmesi için de çağrılar yapıyor. Sık sık sokaklara akın eden halk, daha fazla aşı, daha iyi halk sağlığı hizmeti, ücretsiz kamusal eğitim, daha iyi yaşam koşulları ve Bolsonaro'nun istifasını talep ediyor.

Cuma günü, bir yüksek mahkeme yargıcı, Bolsonaro'nun Hindistan menşeli ilaç şirketi Bharat Biotech'ten milyonlarca Covid-19 aşısının satın alınmasını içeren üst düzey yolsuzluk şüpheleri konusunda soruşturma emri verdi.

Bolsonaro ise 'seçim hileleriyle' iktidarı kaybederse, seçim sonuçlarını tanımayacağını ilan etti. Ülkede gelecek yıl yapılcak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını keyfi olarak tanımayacağını beyan eden aşırı sağcı lider, 2018'de kabul edilen elektronik oylama sistemi ile iktidara gelmişti. 

Sol haber sitesinin haberine göre, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında “Yargıtay yargıçlarını önceden uyarıyorum. Beni seçimlerde adil bir şekilde yenene başkanlık kuşağını vereceğim, ama sahtekarlıkla yenene değil.” diyen Bolsonaro “Bu seçimlerde hileli oy sistemine izin vermeyeceğim… Bu sistemle gelecek yıl seçimlere giremeyiz, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmiyor” açıklamasında bulundu.

Söz konusu elektronik oylama sistemi, Bolsonaro'ya 2018'de ikinci turda yüzde 55,13'lük bir zafer kazandırdı. Bu rakibi İşçi Partisi'nden (PT) Fernando Haddad tarafından da kabul edilen sonuçtu.

Gelecek seçimlerde Bolsonaro'nun büyük olasılıkla PT adayı olarak seçime katılacağı ve tüm anketlerde önde giden eski Brezilya lideri Lula Da Silva ile karşı karşıya geleceği söyleniyor.
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