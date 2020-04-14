Brezilya'da ilaç testinde denekler öldü

Brezilya’da sıtma ilacı klorokin difosfatın korona virüsü tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle öldüğü bildirildi.







“Livescience” internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya’nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsü’nden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede, yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından öldü.





Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti.





DONALD TRUMP KULLANILMASINI TAVSİYE ETMİŞTİ





“Hidroklorokin” adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Covid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.





İlaç ABD Başkanı Donald Trump’ın Hidroklorokin’in Covid-19 tedavisinde “oyun değiştiren” bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın korona virüsü tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.