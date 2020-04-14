Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da ilaç testinde denekler öldü /14 Nisan 2020 21:11

Brezilya'da ilaç testinde denekler öldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu öne sürerek övdüğü sıtma ilacının Brezilya'daki testlerinde iki denek öldü. İlaç, 440 kişi üzerinde test edilmeye devam edilecek.

SHABER3.COM

Brezilya’da sıtma ilacı klorokin difosfatın korona virüsü tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle öldüğü bildirildi.

“Livescience” internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya’nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsü’nden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede, yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından öldü.

Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti.

DONALD TRUMP KULLANILMASINI TAVSİYE ETMİŞTİ

“Hidroklorokin” adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Covid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.

İlaç ABD Başkanı Donald Trump’ın Hidroklorokin’in Covid-19 tedavisinde “oyun değiştiren” bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın korona virüsü tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brezilya'da ilaç testinde denekler öldü Sonraki Haber >>

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Köprüde ilginç kaza

Köprüde ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:39