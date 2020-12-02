Brezilya'da 'La Casa De Papel' soygunu: 30 kişi bankayı benzer yöntemle soydu

Brezilya'nın güneyindeki Criciúma kenti, filmleri aratmayan bir banka soygununa sahne oldu.







Otomatik silahlar taşıyan yaklaşık 30 hırsız, banka soygunu sırasında kenti adeta kuşatma altına aldı. Haberlere göre, siyahlar içindeki hırsızlar devlet bankası Bank of Brazil'in yerel şubesine lüks araçlarla geldi.





Sokaktaki bazı kişileri canlı kalkan olarak kullanan hırsızlar, otomatik silahlarla polisle çatıştı.





Hırsızlar 220 bin nüfuslu kentin giriş noktalarını tutarak çevre bölgelerden destek ekiplerin gelmesine de engel oldu.





Yaklaşık iki saat süren soygun sırasında hırsızlar bazı noktalarda patlayıcı infilak ettirdi.





?Bankanın kasasının da patlayıcılarla açıldığı bilgisini paylaşıldı.





Soygun sırasında biri polis, iki kişi yaralandı.





Polisle de çatışan soyguncuların kaçtığı sırada sokaklara binlerce Brezilya reali saçıldı.





Hırsızlar henüz yakalanamazken, sokaktan para toplayan en az dört kişinin gözaltına alındığı açıklandı.





Bankadan çalınan miktara ilişkin bir açıklama yapılmazken soygunda kullanılan araçlar komşu kentte terk edilmiş halde bulundu.





Brezilya polisi, yerden yaklaşık 810 bin Brezilya reali (yaklaşık 1 milyon 202 bin TL) toplandığını duyurdu.



