Brezilya'da ordu darbe yaptı iddiası

Arjantin kaynaklı Lapoliticaonline’nin haberine göre Bolsonaro’nun yetkileri eski Genelkurmay Başkanı Walter Braga Neto’ya devredildi. Ancak bu iddia henüz yabancı kaynaklar tarafından doğrulanmadı.







Duvar'da da sosyal medyada yayılan "darbe" söylentilerinin "gerçek dışı" olduğu belirtildi. Haberde "Ülkenin 27 eyaletinden 23’ünün valisi Bolsonaro’yu dikkate almayıp kendi tedbirlerini hayata geçirdi" denildi.





Brezilya Savunma Bakanı ve üç kuvvet komutanının imzasıyla açıklanan belgede, darbenin KOVID-19 pandemisinin yol açtığı kriz döneminde yeni bir yönetim biçimine duyulan ihtiyacın zaruriyetinden kaynaklandığı ifade edildi.





Siyasi Haber’den Özgül Saki bir aydır Brezilya’da bulunduğunu belirterek ülkede yaşananları anlattı. Saki, koronavirüs Brezilya’da ivme kazanırken, Bolsonaro’nun pandeminin yayılmasını engelleyecek önlemlere karşı adeta savaş açtığını söyledi.





Saki, Bolsonaro’nun “Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi, koronavirüs tedbirlerine dahil edilmemeli” dediğini ve önlem alan valilere tepki gösterdiğini ifade etti.





Saki, Latin Amerika’nın en büyük ekonomisini çalışır durumda tutmak gerektiğini söyleyen Bolsonaro’nun “Brezilya duramaz” başlıklı bir sosyal medya eylemi başlattığını da hatırlattı.





Brezilya’da vaka sayısının 10 bin 360, ölüm sayısının da 445’e ulaştığını belirten Saki, şunları söyledi:





“Kovid-19 nedeniyle can kayıpları katlanarak artmaya devam ederken yaşamını yitirenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı. Vakaların ve ölümlerin yarıya yakını ise Sao Paulo ve Rio de Janeiro bölgesinde, ancak son açıklamalarda virüsün Amazon Bölgesi’nin iç kısımlarına kadar yayıldığı belirtiliyor. Brezilya’da salgının bu kadar vahim boyutlara ulaşmasında Bolsonaro’nun ilk günlerdeki tutumunun etkisi büyük kuşkusuz ancak bundan çok daha önemlisi başkan seçilmesinin ardından neo-liberal politikalarının art arda azgınca uygulamaya konulmasının yıkıcı sonuçlarının açığa çıkıyor olması.”