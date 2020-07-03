Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da salgın kontrolden çıktı: Bir günde 1252 can kaybı /03 Temmuz 2020 10:19

Brezilya'da salgın kontrolden çıktı: Bir günde 1252 can kaybı

Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 10 milyon 600 bini geride bırakırken 3 Temmuz itibariyle en az 516 bin kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da koronavirüsten son 24 saatte 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi hayatını kaybetti.

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Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1252 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1252 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 61 bin 884'e, vaka sayısı da 48 bin 105 artarak 1 milyon 496 bin 858'e yükseldi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Covid-19: Ölenlerin sayısı 29 bin 189'a yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 Temmuz tarihi itibariyle ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 679 artarak 29 bin 189'a ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 741 artışla 238 bin 511'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 142 bin 593 kişi iyileşti.

Hindistan'da Covid-19: Ölenlerin sayısı 18 bin 225'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 225'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 527 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 627 bin 168'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 379 bin 902 kişi iyileşti.
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