Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı /30 Mayıs 2022 11:14

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da meydana gelen şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi.

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Şiddetli yağışların etkili olduğu Brezilya'da meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bilanço ağırlaşıyor.

Paylaşılan görüntülerde insanların sellere kapılmamak için evlerin camlarına tutunduğu görülüyor.

Pernambuco Eyalet Valisi Paulo Camara, düzenlediği basın toplantısında, sağanağın tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle, 79'u cuma gününden bu yana olmak üzere 84 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Önceki gün 56 olarak açıklanan kayıp sayısının tam olarak belirlenemediğini belirten Camara, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

14 KENTTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Camara, şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve altyapı gibi çalışmalar için 100 milyon Brezilya reali (21 milyon dolar) ayrıldığını duyurdu.

Pernambuco eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kentte acil durum ilan edildi.
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