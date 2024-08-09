Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da uçak düştü, onlarca kişiden kurtulan olmadı! /09 Ağustos 2024 23:02

Brezilya'da uçak düştü, onlarca kişiden kurtulan olmadı!

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü.

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Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakıldı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan sağ kurtulan olmadığı belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kendi ekseninde dönerek dikey şekilde düşmesi yer alıyor. Kaza yerine itfaiye ekiplerinin ulaştığı ve uçağın alev aldığı görüntülere yansıdı.

Voepass şirketinden yapılan açıklamada, uçakta toplam 62 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı destek bir ekibin uçağın düştüğü bölgeye doğru hareket ettiğini duyurdu.
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