Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'da üst düzey yetkililere suikast yapmayı planlayan suç örgütü çökertildi /23 Mart 2023 13:35

Brezilya'da üst düzey yetkililere suikast yapmayı planlayan suç örgütü çökertildi

Brezilya'da üst düzey politikacılara ve yetkililere suikast düzenlemeyi planlayan suç örgütünün çökertildiği bildirildi.

SHABER3.COM

Brezilya basınında çıkan habere göre, federal polis, eş zamanlı olarak ülkenin beş eyaletinde büyük bir çeteye operasyon düzenledi.
Adalet Bakanı Flavio Dino Twitter hesabındaki açıklamasında, 120 polisin suç örgütüne ait ev ve binalara baskın yaptığını kaydederek, "Birkaç kamu görevlisine yönelik suikast planları ele geçirildi, (aralarında senatör ile savcı da var) bu planlar araştırıldı ve gereği yapıldı." ifadesini kullandı.
Suikastın hedefindeki kişiler arasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eski Adalet Bakanı Sergio Moro'nun da olduğu, operasyonun Sao Paulo ile Parana eyaletlerinin yanı sıra Rondonia, Brasilia ve Mato Grosso do Sul'da icra edildiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyonun, "PCC" isimli Brezilya ve Güney Amerika'daki en büyük uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruba yönelik gerçekliştirildiği, Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci'nin öldürülmesi olayında da PCC'nin rolü olduğu bildirildi.
PCC'ye bağlı silahlı kişilerin eski Adalet Bakanı Moro'nun evinin yakınında bir çiftliği kiraladığı ve uzun süredir keşif yaptığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brezilya'da üst düzey yetkililere suikast yapmayı planlayan... Sonraki Haber >>

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

Ramazan'da bunu yapmayın!

Ramazan'da bunu yapmayın!

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

ABD'de bir polis şiddeti daha!

ABD'de bir polis şiddeti daha!

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:24:06