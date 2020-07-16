Brezilya'da virüs engellenemiyor: Bolsonaro’nun ikinci korona testinden de kötü haber

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 13,5 milyonu aşkın kişi enfekte oldu, 580 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınında Brezilya, ABD’den sonra en çok vakanın yaşandığı ülke olarak öne çıkıyor.





Salgın karşısında yeterli önlemleri almamasıyla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bolsonaro’ya yapılan ikinci testin sonucu da belli oldu.





Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun bir hafta sonra yapılan ikinci testinin de pozitif sonuçlandığı açıklandı.





Aradan bir hafta geçmesine rağmen Bolsonaro’nun henüz iyileşemediği bildirildi.





Jair Bolsonaro’nun ilk test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yakın mesai arkadaşları ve ailesine de test yapılmıştı.





Bolsonaro’nun eşi ve iki kızına yapılan testlerin sonucu negatif çıkmıştı.





olsonaro, koronavirüs salgınına karşı önlem almamakla eleştiriliyor. Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.





Bolsonaro, toplu ulaşımda maske takılmasını zorunlu kılan yasadaki ticari işletmeler, fabrikalar ve dini mekanlar gibi kapalı alanlarda maske kullanılmasını kapsayan kısımları da "haneye tecavüze sebebiyet vermeyi" gerekçe göstererek veto etmişti. Bolsonaro, son olarak salgına karşı hapishanelerde maske kullanılmasını zorunlu hale getiren kısmı da reddetmişti.





Salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.





Brezilya’da 2 milyona yakın vaka var, salgın nedeniyle ülkede 75 bin 366 kişi de hayatını kaybetti.